По состоянию на 18 января в Николаевской области выявлено 148 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 117 234 (+148) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено у 3027 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 111994. Умерли от последствий COVID-19 – 3354, в сутки – 2.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.
По состоянию на 18 января в Николаевской области выявлено 148 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 117 234 (+148) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено у 3027 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 111994. Умерли от последствий COVID-19 – 3354, в сутки – 2.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.