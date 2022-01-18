По состоянию на 18 января в Николаевской области выявлено 148 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 117 234 (+148) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69377 (+52);

Первомайск – 6852 (+18);

Южноукраинск – 3760 (+7);

Вознесенск – 2653 (+3);

Очаков – 1890 (+4).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавируса.

Заболевание COVID-19 установлено у 3027 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 111994. Умерли от последствий COVID-19 – 3354, в сутки – 2.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.