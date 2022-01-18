Во вторник, 18 января, в Николаеве отключили от электричества ряд улиц из-за проведения плановых работ.

Об этом сообщает департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Отключения запланированы в нескольких районах. Предлагаем ознакомиться с адресами.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за ухудшения погоды в ночь на 18 января остались без света 349 населенных пунктов в десяти областях.