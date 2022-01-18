В Украине из-за ухудшения погоды в ночь на 18 января остались без света 349 населенных пунктов в десяти областях.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро, 18 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях: Киевская — 93, Житомирская — 68, Тернопольская — 57, Черниговская — 42, Львовская — 31, Хмельницкая — 29, Черновицкая — 18, Кировоградская — 6, Закарпатская — 3, Волынская — 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 17 января в селе Загайполь Коломыйского района Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.

17 января сильный ветер повредил крыши жилого дома и торгово-офисного здания в Черновцах.

Кроме того, повреждены крыши школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали 3 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 15 января в результате усложнения погодных условий в 16 областях страны без света остались 1 тысяча 418 населенных пунктов.