По состоянию утро 15 января в результате усложнения погодных условий в 16 областях страны без света остались 1 тысяча 418 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Населенные пункты обесточены из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП.

Во Львовской области без света остались 226 населеных пунктов, в Киевской — 201, Черниговской — 184, Хмельницкой — 166, Житомирской — 163, Сумской — 160, Полтавской — 73, Тернопольской — 53, Черкасской — 40, Черновицкой — 34, Донецкой — 28, Ровенской — 26, Днепропетровской — 22, Винницкой — 20, Луганской — 11 и Кировоградской — 11.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в пятницу, 14 января, из-за порывов ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, упали новогодние елки.