В ряде регионов Украины в пятницу, 14 января, из-за порывов ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, упали новогодние елки.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Больше всего от непогоды пострадали северные области. В частности, в Черниговской области главные городские елки упали в Носовке, Коропе, Бобровице. В самом областном центре ветер также свалил елку, однако она не была атрибутом праздника.

От стихии пострадала елка и в Королевце Сумской области. Здесь праздничное дерево не спасло и то, что оно было закреплено шестью тросами. Упала елка также в Белополье.

На Львовщине украшенная иллюминацией новогодняя елка рухнула в городе Пустомыты. Однако местные жители утверждают, что причиной инцидента стало плохое крепление дерева, а не погодные условия.

Падение праздничной елки в Лубнах Полтавской области попало на видео. От ветра дерево буквально согнуло пополам.

Напомним, вночь на 15 января на трассе Н-11 в Николаевской области сильными порывами ветра повалило деревья.

Ранее метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни. Ожидаются штормой ветер и снег.