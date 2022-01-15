В ночь на 15 января на трассе Н-11 в Николаевской области сильными порывами ветра повалило деревья.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николавской области.
15 января спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий непогоды.
Очередные отделения 17 и 20 частей распилили деревья, упавшие в результате сильного ветра на трассу Н-11 «Николаев — Днепр» в Баштанском районе возле поселка Казанка и города Новый Буг.
Напомним, метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни. Ожидаются штормой ветер и снег.
|
Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українськеТарас Кремінь
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихіднихСтанислав Мартиросов
В ночь на 15 января на трассе Н-11 в Николаевской области сильными порывами ветра повалило деревья.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николавской области.
15 января спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий непогоды.
Очередные отделения 17 и 20 частей распилили деревья, упавшие в результате сильного ветра на трассу Н-11 «Николаев — Днепр» в Баштанском районе возле поселка Казанка и города Новый Буг.
Напомним, метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни. Ожидаются штормой ветер и снег.