В ночь на 15 января на трассе Н-11 в Николаевской области сильными порывами ветра повалило деревья.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николавской области.

15 января спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий непогоды.

Очередные отделения 17 и 20 частей распилили деревья, упавшие в результате сильного ветра на трассу Н-11 «Николаев — Днепр» в Баштанском районе возле поселка Казанка и города Новый Буг.

Напомним, метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни. Ожидаются штормой ветер и снег.