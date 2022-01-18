Все школы Черкасс перевели на дистанционную форму обучения, так как полиция продолжает получать регулярные сообщения о заминированных образовательных учреждениях.

Об этом сообщается на сайте Черкасского горсовета.

Учеников временно отправили по домам, пока правоохранительные органы не урегулируют ситуацию с ежедневными сообщениями о взрывчатке в различных школах.

— Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате… В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций, — говорится в сообщении.

Напомним, по схожей причине ряд николаевских школ также ушел на дистанционное обучение.