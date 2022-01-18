В Николаеве часть школ от 18 января переводят на дистанционную форму обучения. Это произошло из-за постоянных сообщений о «минировании».

Об этом сообщают в управлении образования Николаевского городского совета.

В понедельник, 17 января, в Николаеве поступили очередные сообщения о заминировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (школ №3, 20, 46, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки) принято решение осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

Сообщается, что ученики 5-11 классов школы №40 будут учиться дистанционно в связи с ремонтными работами в заведении (18-19 января 2022).

Ранее сообщалось, что 10 января в Николаеве правоохранители проверяют информацию о заминировании еще одной школы, теперь поступило сообщение о якобы взрывчатке в школе №36.