Сегодня, 10 января, в Николаеве правоохранители проверяют информацию о заминировании еще одной школы, теперь поступило сообщение о якобы взрывчатке в школе №36.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Школа находится на улице Пограничной.

— На место происшествия направлены профильные службы для обследования здания и прилегающей территории, — сказано в сообщении.

Ранее сегодня поступило сообщение о минировании школы №31.

В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.