Сегодня, 10 января, в Николаеве правоохранители проверяют информацию о заминировании еще одной школы, теперь поступило сообщение о якобы взрывчатке в школе №36.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Школа находится на улице Пограничной.
— На место происшествия направлены профильные службы для обследования здания и прилегающей территории, — сказано в сообщении.
Ранее сегодня поступило сообщение о минировании школы №31.
В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.
Сегодня, 10 января, в Николаеве правоохранители проверяют информацию о заминировании еще одной школы, теперь поступило сообщение о якобы взрывчатке в школе №36.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Школа находится на улице Пограничной.
— На место происшествия направлены профильные службы для обследования здания и прилегающей территории, — сказано в сообщении.
Ранее сегодня поступило сообщение о минировании школы №31.
В воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.