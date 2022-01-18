И.о главы департамента охраны окружающей среды Запорожской ОГА Сергей Карпий спрогнозировал, что местные пляжи будут продолжать страдать от нашествия медуз.

Об этом пишет «ДС» со ссылкой на эфир «Радио Свобода», где выступал чиновник.

Начальник отдела пояснил, что соленость Азовского моря в Запорожской области приводит к чрезмерному увеличению популяции медуз, а понижение уровня соли в воде возможно благодаря минимизации уровня заиленности реки, соединенных с морской водой. Однако этот проект дорогостоящий и у региона нет таких средств.

— У нас есть расчеты по разработке проектно-сметной документации по расчистке русел рек. Мы должны понимать, что это очень капиталоемкие проекты, поэтому ни областной бюджет, ни какой-либо местный не смогут профинансировать их в полном объеме. Разработка технико-экономического обоснования — только на одну реку Молочную нужно до 3 млн грн. И это только ТЭО. Ну, а если сравнить с расчисткой русел в городе Запорожье, то это от 3 млн грн за 1 км, — назвал предварительные расценки Сергей Карпий.

Он акцентировал, что в ближайшие годы не стоит надеяться на изменение ситуации.

Ранее сообщалось, Мраморному морю грозит засилье медуз.