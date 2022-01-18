По планам гороно Николаева, школу имени Тараса Шевченко в микрорайоне Намыв должны перепрофилировать в гимназию, ликвидировав 10-11 классы. Родители учеников считают это несправедливым и готовы протестовать.

Об этом написала журналистка Александра Ментель.

Она отметила, что в микрорайоне, где проживает около 50 тысяч человек, есть всего две школы. Одну из них, школу № 57 имени Тараса Шевченко, собираются перепрофилировать в гимназию и ликвидировать старшие классы.

Она отметила, что в учреждении обучаются 1200 детей, школа может похвастаться высокой успеваемостью, профессиональным педколлективом и современными условиями.

— «Новость» о возможном понижении заведения I-III степеней — в заведение I-II степеней, — как гром среди ясного неба. Она спровоцировала серьезное возмущение и шум. Родители называют такой подход к «реформированию» — легкомысленным и не государственническим [...]. Родители возмущены, почему школе имени Тараса Григорьевича Шевченко не разрешается стать лицеем? Ведь на столь многочисленный микрорайон должно быть два лицея, как минимум, — отметила Александра Ментель.

Она добавила, что если не будет принято разумное и взвешенное решение, родители развернут серьезные протесты.

— В общем, подытоживая данный вопрос можно сказать, что сейчас составляется новая карта учебных заведений города со многими вопросами:

- почему чиновники идут по шаблону — автоматического перепрофилирования гимназий в лицеи, а ОШ в гимназии;

- почему не изучается значимость каждого отдельно взятого учебного заведения;

- почему подавляющее большинство лицеев появятся в центре города, а там, где скопление жителей — искусственно создается ажиотаж по открытию только единого лицея..., — добавила журналистка.

Она также опубликовала обращение родителей и депутата Николаевского горсовета Юрия Степанца к главе профильной комиссии Анне Норд. Они просят детально изучить вопрос.

В письме отмечается, что 16 ноября управление образования горсовета прислало в школу проект решения о перепрофилировании школы в гимназию, таким образом поставив в известность о намерениях сократить старшие классы.