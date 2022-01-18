Суд вынес приговор 21-летнему студенту Надбугского профессионального аграрного лицея, который вместе с приятелем напал на мужчину и убил его возле здания горсовета.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 28 октября 2019 года недалеко от здания Николаевского городского совета нашли труп с внешними признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 29-летний местный житель.

Установлено, что в ночь на 28 октября виновный К. вместе со своим приятелем, материалы по которому выделены в отдельное производство, находились рядом с мэрией с целью нападения на случайного прохожего.

Увидев мужчину, который был пьян, приятель обвиняемого обхватил его сзади, закрыл рот и схватил за шею. Мужчина начал сопротивляться и пытался освободиться.

Тогда 21-летний злоумышленник несколько раз ударил его заранее заготовленным ножом. После напарник виновного бил упавшего на землю пострадавшего по голове. Затем преступники перенесли его в кусты неподалеку, где обвиняемый К. ударил его ножом еще несколько раз и украл два телефона, банковскую карту и брелок.

В результате судмедэкспертизы выяснилось, что погибшему нанесли 69 резанных ножевых ранений. Обвиняемому К. на момент преступления было 18 лет.

По результатам рассмотрения суд принял решение признать гражданина К. виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 и частью 4 статьи 187, и назначить ему 14 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Кроме того, суд решил взыскать с виновного процессуальные расходы на проведение экспертиз в уголовном производстве на сумму 112 тысяч 760 гривен в пользу государства, а также взыскать 16 тысяч гривен в пользу потерпевшего для возмещения материального ущерба.

Напомним, ранее украинцев возмутила николаевская полиция, назвавшая «злоумышленницей» женщину, которая защитилась от пьяного ухажера с ножом.