Активист Демьян Ганул, проживающий в Одессе, изъявил желание помочь НАТО с выбором места базы, предложив передать для нужд альянса часть своей земли.

Об этом пишет издание «Гордон».

Мужчина объяснил, что решился на такой шаг, чтобы недопустить российские войска на свою землю.

— Так случилось, что я имею право собственности на более 5 гектаров земли в центральной части Украины, которую унаследовал. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы альянса. Соответствующее заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Украина — победит. Лучше войска союзников, чем оккупантов!, — говорится в обращении.

К своему посланию Артем Ганул приложил фотографию письма, где указано, что обговариваемая территория зарегистрирована в сельской местности Кировоградщины.

Ранее сообщалось, во Львовской области пройдут учения по стандартам НАТО.