Ветераны украинско-российской войны из Николаева записали видеообращение с просьбой помочь семье 3-летнего Димы Жадана собрать деньги на его лечение.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

У Димы тяжелое генетическое заболевание — СМА — спинальная мышечная атрофия, из-за которой постепенно все мышцы малыша перестают функционировать и вместе с этим погибает и сердечная мышца.

В основе этой болезни лежит поломка гена. Болезнь со временем отнимает возможность ходить, сидеть, глотать, а затем и дышать. В нашей стране такой диагноз — это приговор. Но лечение есть — препарат «Золгенсма» фармацевтической компании «Новартис». Один единственный укол способен заменить «поломанный» ген здоровым. Это останавливает болезнь и дает шанс на восстановление всех утраченных функций.

Акция ветеранов прошла в детском городке «Сказка» — военнослужащие надели униформу и награды и снялись в видеоролике в поддержку мальчика.

— Мы таким образом приглашаем и просим всех небезразличных как Украины, так и всего мира помочь ребенку, — говорит глава ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Роман Бойко.

Смонтированный клип с банковскими реквизитами для помощи Диме Жадану выйдет уже вскоре.

— Собрату Дмитрию хотим сказать, что он не один, нас много. Я надеюсь, что мы эту проблему решим и Дима будет жить полноценной жизнью, — добавил Владимир Закалюжный, начальник отдела Министерства по делам ветеранов в Николаевской области.

Реквизиты для помощи:⠀

Приват Банк 4731 2196 4227 5253 (гривна)

Приват Банк 4731 2196 3085 4697 (рубли) Zhadan Tetiana

Приват Банк 4731 2191 1799 9783 (евро)

Приват Банк 4731 2191 1799 9791 (доллар)

Монобанк 4441 1144 5410 8455

Счёт по Украине

IBAN: UA87305299000002620187020674O

Счёт 26201870206740

МФО 305299

РНОКПП 3233414287

Получатель Жадан Тетяна Володимирівна.⠀

Польская карта злотые

Банк Santander Zhadan Tetiana

66 1090 1753 0000 0001 4696 6612⠀

PayPal

https://www.paypal.me/DmytroSMA⠀

Western Union:

Zhukova Kateryna /доверенное лицо

Ukraine Mykolaiv

Напомним, в поддержке также нуждается 6-летняя Даша Шевченко из Николаева, которой поставили диагноз анапластическая эпендимома 3 степени с метастазами в спинной мозг.