В Николаеве 6-летняя Даша Шевченко нуждается в помощи в лечении анапластической эпендимомы 3 степени с метастазами в спинной мозг.
Об этом в соцсети сообщила ее мать.
— Новый 2022 год нам пришлось встречать в больничной палате. Даше поставили страшный диагноз — анапластическая эпендимома 3 степени с метастазами. Единственный шанс на жизнь — протонная терапия. Именно сейчас мы ждём ответ от разных клиник с точным бюджетом. Понимает, что это очень дорого. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Мы победим! Даша — боец по жизни! У нее все будет хорошо! — сказано в сообщении.
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Напомним, что 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.
В Николаеве 6-летняя Даша Шевченко нуждается в помощи в лечении анапластической эпендимомы 3 степени с метастазами в спинной мозг.
Об этом в соцсети сообщила ее мать.
— Новый 2022 год нам пришлось встречать в больничной палате. Даше поставили страшный диагноз — анапластическая эпендимома 3 степени с метастазами. Единственный шанс на жизнь — протонная терапия. Именно сейчас мы ждём ответ от разных клиник с точным бюджетом. Понимает, что это очень дорого. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Мы победим! Даша — боец по жизни! У нее все будет хорошо! — сказано в сообщении.
-------------------------------------------------
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк
Гривневая карта
4149 6293 5352 4408
ПриватБанк
Долларовая карта
4149 6293 5352 4390
ПриватБанк
Евро карта
4149 6293 5352 4382
Напомним, что 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.