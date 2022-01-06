В Николаеве 6-летняя Даша Шевченко нуждается в помощи в лечении анапластической эпендимомы 3 степени с метастазами в спинной мозг.

Об этом в соцсети сообщила ее мать.

— Новый 2022 год нам пришлось встречать в больничной палате. Даше поставили страшный диагноз — анапластическая эпендимома 3 степени с метастазами. Единственный шанс на жизнь — протонная терапия. Именно сейчас мы ждём ответ от разных клиник с точным бюджетом. Понимает, что это очень дорого. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Мы победим! Даша — боец по жизни! У нее все будет хорошо! — сказано в сообщении.

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Реквизиты для помощи:

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Напомним, что 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.