Итальянский кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь и священнослужитель № 2 в Ватикане, а также его заместитель дали положительный результат на COVID-19.

Об этом пишет Le Figaro.

У 67-летнего епископа Паролина «был положительный результат на Covid, но с легкими симптомами, и в настоящее время он находится в одиночной камере», сообщили в пресс-службе Папского престола.

Начальник пресс-службы Матео Бруни добавил, что и заместитель Паролина также переносит коронавирус, пока без симптомов.

Папа Франциск, привившийся в прошлом году, регулярно встречался с епископом Паролином по рабочим вопросам. При этом аргентинский понтифик известен, как ярый защитник вакцинации, который регулярно появляется без маски во время публичных церемоний и не стесняется подходить к верующим или своим собеседникам и пожимать им руки.

С 10 января ношение маски типа FFP2 является обязательным для всех сотрудников Ватикана, а с 31 января потребуется пропуск для вакцинации.

Ранее сообщалось, Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.