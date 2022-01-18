Итальянский кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь и священнослужитель № 2 в Ватикане, а также его заместитель дали положительный результат на COVID-19.
Об этом пишет Le Figaro.
У 67-летнего епископа Паролина «был положительный результат на Covid, но с легкими симптомами, и в настоящее время он находится в одиночной камере», сообщили в пресс-службе Папского престола.
Начальник пресс-службы Матео Бруни добавил, что и заместитель Паролина также переносит коронавирус, пока без симптомов.
Папа Франциск, привившийся в прошлом году, регулярно встречался с епископом Паролином по рабочим вопросам. При этом аргентинский понтифик известен, как ярый защитник вакцинации, который регулярно появляется без маски во время публичных церемоний и не стесняется подходить к верующим или своим собеседникам и пожимать им руки.
С 10 января ношение маски типа FFP2 является обязательным для всех сотрудников Ватикана, а с 31 января потребуется пропуск для вакцинации.
Ранее сообщалось, Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.
Итальянский кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь и священнослужитель № 2 в Ватикане, а также его заместитель дали положительный результат на COVID-19.
Об этом пишет Le Figaro.
У 67-летнего епископа Паролина «был положительный результат на Covid, но с легкими симптомами, и в настоящее время он находится в одиночной камере», сообщили в пресс-службе Папского престола.
Начальник пресс-службы Матео Бруни добавил, что и заместитель Паролина также переносит коронавирус, пока без симптомов.
Папа Франциск, привившийся в прошлом году, регулярно встречался с епископом Паролином по рабочим вопросам. При этом аргентинский понтифик известен, как ярый защитник вакцинации, который регулярно появляется без маски во время публичных церемоний и не стесняется подходить к верующим или своим собеседникам и пожимать им руки.
С 10 января ношение маски типа FFP2 является обязательным для всех сотрудников Ватикана, а с 31 января потребуется пропуск для вакцинации.
Ранее сообщалось, Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.