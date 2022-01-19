В Японии стремятся сократить выбросы углекислого газа на 46% до 2030 года.

Об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисиду во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе 17-21 января 2022 года, передает Укринформ.

— Для того чтобы выполнить цели Парижского соглашения, Япония хочет обеспечить до 2030 года сокращение на 46% выбросов углекислого газа, — сказал Фумио Кисиду.

По его словам, после аварии на Фукусиме отношение населения страны к атомной энергетике недоверчиво. Ситуация очень сложная с энергоснабжением, экономика уязвима.

— Для того, чтобы решить эту проблему, государственный и частный секторы буду работать бок о бок с тем, чтобы обеспечить инновации и обеспечить энергоснабжение, — подчеркнул Фумио Кисиду.

А еще Фумио Кисиду отметил, что есть целый ряд вызовов, в частности пандемия, изменения климата, растущая бедность.

Стоит отметить, что Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе является ежегодным местом встречи мировой политической и бизнес-элиты.

Напомним, ранее Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.