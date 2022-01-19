Жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю. Распространение должно начаться на следующей неделе, при этом некоторое количество тестов будет предназначено для определенных слоев населения.
В ходе первой волны тесты на коронавирус смогут получить все учащиеся в системе образования. При этом каждый получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.
Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона тестов на коронавирус, 450 тысяч тестов будут переданы нуждающимся семьям и 350 тысяч — студентам колледжей и университетов.
Напомним, что согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».
Жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю. Распространение должно начаться на следующей неделе, при этом некоторое количество тестов будет предназначено для определенных слоев населения.
В ходе первой волны тесты на коронавирус смогут получить все учащиеся в системе образования. При этом каждый получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.
Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона тестов на коронавирус, 450 тысяч тестов будут переданы нуждающимся семьям и 350 тысяч — студентам колледжей и университетов.
Напомним, что согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».