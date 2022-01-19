Во Львове годовалому ребенку впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Сейчас мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

Операцию 12 января провели в Детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова. Пациентом стал мальчик Артем из села на Прикарпатье, который весил всего 9,5 килограмма.

Ребенок родился с непроходимыми желчевыводящими путями. На третьем месяце мальчику поставили диагноз атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность. Из-за болезни у малыша была желтая кожа, склеры глаз и большой животик.

По словам врачей, печень постепенно отказывала. В августе 2021 года маме Артема сказали, что мальчику необходима трансплантация органа. Из семьи никто не подходил ребенку как донор. До этого от посмертных доноров таким маленьким детям в Украине не проводили трансплантацию.

В течение четырех месяцев мальчик и мама оставались в больнице. 6 января Артему исполнился год.

12 января стало известно, что в Виннице появился донор. У 44-летнего мужчины в мозгу разорвалась аневризма. Его семья согласилась на изъятие органов.

Печень вне тела «живет» не более 12 часов, поэтому во Львов орган транспортировали вертолетом. После этого врачи разделяли донорскую печень, чтобы взять для мальчика только ее часть. Сама трансплантация длилась примерно 12 часов. После ее завершения мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей.

На седьмые сутки после операции врачи заявили, что печень работает, а состояние ребенка стабильно.

— Успешная операция — это только половина пути, впереди не менее сложная его часть, изнуренный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом, – отметили медики.

Напомним, Кабинет Министров принял разработанное Министерством здравоохранения постановление, повышающее тарифы на операции по трансплантации сердца и легких.