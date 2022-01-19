По состоянию на 19 января в Николаевской области выявлено 222 новых подтвержденных случая коронавируса.
Из всех 117 456 (+222) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено у 3035 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 161, всего – 112155. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3358, в сутки – 4.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 18 января, заразились коронавирусом 12 тысяч 815 человек, умерли — 163.
По состоянию на 19 января в Николаевской области выявлено 222 новых подтвержденных случая коронавируса.
Из всех 117 456 (+222) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено у 3035 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 161, всего – 112155. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3358, в сутки – 4.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 18 января, заразились коронавирусом 12 тысяч 815 человек, умерли — 163.