По состоянию на 19 января в Николаевской области выявлено 222 новых подтвержденных случая коронавируса.

Из всех 117 456 (+222) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69494 (+117);

Первомайск – 6889 (+37);

Южноукраинск – 3765 (+5);

Вознесенск – 2657 (+4);

Очаков – 1894 (+4).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса.

Заболевание COVID-19 установлено у 3035 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 161, всего – 112155. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3358, в сутки – 4.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 18 января, заразились коронавирусом 12 тысяч 815 человек, умерли — 163.