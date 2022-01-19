В Украине за минувшие сутки, 18 января, заразились коронавирусом 12 тысяч 815 человек, умерли — 163.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 2401 человека, летальных случаев — 163, выздоровели — 5 413 человек. Протестировали методом ПЦР 50 298 человек, методом ИФА — 6290, экспресс-тестами — 41 056.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).

За все время пандемии в Украине заболели 3 780 903 человека, выздоровели — 3 567 336, летальных исходов — 98 712.