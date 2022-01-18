В Гонконге уничтожат около 2 тысяч хомяков с коронавирусом из-за подозрений, что они могут заражать людей.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Соответствующее решение власти приняли после того, как коронавирус выявили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

Позже COVID-19 подтвердили у 11 хомяков из этого магазина. Также уточняется, что животные были ввезены из Нидерландов и имели вариант коронавируса «Дельта».

Министр здравоохранения Гонконга София Чан во время пресс-конференции заявила, что власти решили временно запретить импорт и продажу домашних грызунов, сообщает Reuters. Тех хомяков, которых купили после 22 декабря 2021 года, требуют передать властям и не оставлять на улице.

По словам декана колледжа ветеринарной медицины и наук о природе в Гонконге профессора Николауса Остерридера, цепочки передачи вируса от человека к животному редки, но встречаются, как и в случае с норками.

— Хомяки очень восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут производить большое количество вируса, – заверил он.

Напомним, что похожая ситуация сложилась в начале 2020 года с норками. Тогда первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.

Спустя год, в январе 2021 года, парламент Дании согласовал схему компенсации владельцам норковых ферм, чью профессию запретили осенью 2020 года из-за выявления мутировавшего варианта коронавируса у животных.