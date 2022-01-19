В Николаеве работают временные пункты обогрева при территориальных центрах.

Об этом сообщают в Николаевском городском совете.

Пункты обогрева находятся:

в Корабельном районе — на Новостроительной, 1

в Заводском — на Кузнецкой, 1/3

в Центральном — на улице Шевченко, 19 (функционирует пункт выдачи вещей).

Также круглосуточно работает Центр реинтеграции бездомных граждан на улице Круговой, 47. Телефон: (0512) 56-11-08

В оборудованных помещениях есть в среднем десять койко-мест, стол, теплые вещи, горячая еда и чай. Дополнительно есть временный пункт пребывания на территории БО «Восстановление» в селе Весеннее, улица Очаковской, 1-Б.

Напомним, что в Первомайске готовят обеды для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Покушать приходят как пенсионеры, так и молодые люди.