В Николаеве работают временные пункты обогрева при территориальных центрах.
Об этом сообщают в Николаевском городском совете.
Пункты обогрева находятся:
Также круглосуточно работает Центр реинтеграции бездомных граждан на улице Круговой, 47. Телефон: (0512) 56-11-08
В оборудованных помещениях есть в среднем десять койко-мест, стол, теплые вещи, горячая еда и чай. Дополнительно есть временный пункт пребывания на территории БО «Восстановление» в селе Весеннее, улица Очаковской, 1-Б.
Напомним, что в Первомайске готовят обеды для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Покушать приходят как пенсионеры, так и молодые люди.
В Николаеве работают временные пункты обогрева при территориальных центрах.
Об этом сообщают в Николаевском городском совете.
Пункты обогрева находятся:
Также круглосуточно работает Центр реинтеграции бездомных граждан на улице Круговой, 47. Телефон: (0512) 56-11-08
В оборудованных помещениях есть в среднем десять койко-мест, стол, теплые вещи, горячая еда и чай. Дополнительно есть временный пункт пребывания на территории БО «Восстановление» в селе Весеннее, улица Очаковской, 1-Б.
Напомним, что в Первомайске готовят обеды для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Покушать приходят как пенсионеры, так и молодые люди.