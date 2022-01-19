В Николаевской области открыли уголовное производство по факту разглашения судьей данных досудебного расследования.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

18 января 2022 Николаевской областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту разглашения главой одного из районных судов Николаева данных досудебного расследования ( ч.2 ст. 387 УК Украины).

Сообщается, что судья рассказал постороннему лицу в частной переписке о ходе рассмотрения дела, которое вел другой судья этого же суда.

— В ходе следствия будет проверяться факт уведомления судьей постороннему лицу в частной переписке через мессенджер данных по ходатайству о временном доступе к вещам и документам, которое на время переписки было удовлетворено другим судьей этого же суда, однако еще не было реализовано органом досудебного расследования, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсации в 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп шлам».