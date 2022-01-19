Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что Львов получит 6 новых машрутов, аэропорт «Борисполь» и Одесса — по 3, из Херсона — 1.

Общая частота полетов всеми заявленными новыми маршрутами из Украины составит 28 рейсов в неделю.

Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Борисполь — 38 маршрутов, Львов — 27, Одесса — 16, Харьков — 6, Херсон — 3.

Новые рейсы из Киева:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю

Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю

Стокгольм (Арландия): с 29 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Львова:

Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю

Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю

Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю

Стокгольм (Арланда): с 27 марта, 2 раза в неделю

Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю

Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю

Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Херсона:

Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю.

Ранее новый украинский авиаперевозчик Air Ocean сообщил, что компания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением, начиная с 15 марта 2022 года.