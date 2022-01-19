Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время.
Об этом сообщает avianews.com.
Отмечается, что Львов получит 6 новых машрутов, аэропорт «Борисполь» и Одесса — по 3, из Херсона — 1.
Общая частота полетов всеми заявленными новыми маршрутами из Украины составит 28 рейсов в неделю.
Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Борисполь — 38 маршрутов, Львов — 27, Одесса — 16, Харьков — 6, Херсон — 3.
Новые рейсы из Киева:
Новые рейсы из Львова:
Новые рейсы из Одессы:
Новые рейсы из Херсона:
Ранее новый украинский авиаперевозчик Air Ocean сообщил, что компания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением, начиная с 15 марта 2022 года.
Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время.
Об этом сообщает avianews.com.
Отмечается, что Львов получит 6 новых машрутов, аэропорт «Борисполь» и Одесса — по 3, из Херсона — 1.
Общая частота полетов всеми заявленными новыми маршрутами из Украины составит 28 рейсов в неделю.
Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Борисполь — 38 маршрутов, Львов — 27, Одесса — 16, Харьков — 6, Херсон — 3.
Новые рейсы из Киева:
Новые рейсы из Львова:
Новые рейсы из Одессы:
Новые рейсы из Херсона:
Ранее новый украинский авиаперевозчик Air Ocean сообщил, что компания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением, начиная с 15 марта 2022 года.