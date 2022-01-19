КП «Николаевские парки» планирует потратить 17 миллионов 811 тысяч гривен на услуги по уходу за зелеными насаждениями Корабельного района.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Тендер опубликовали в понедельник, 17 января. Его стоимость составила 17 миллионов 811 тысяч 869 гривен. Конечный срок подачи предложений назначен через месяц, 17 февраля.

Победитель тендера будет ухаживать за состоянием 56 объектов Корабельного района. Среди них — скверы «Солдатский», «Водолей», площадки и зеленые зоны у школ, дендропарк «Дружба» и другие.

Подрядчик обязуется осуществлять санитарную обрезку деревьев, полив, обрезку деревьев и кустов. Предприниматель будет высаживать цветы, убирать несанкционированные свалки на территории зеленых зон, обслуживать фонтаны, детские площадки и остановки общественного транспорта и выполнять другие работы.

Напомним, ранее КП «Николаевские парки» объявило аналогичный тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.