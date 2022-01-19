КП «Николаевские парки» планирует потратить 17 миллионов 811 тысяч гривен на услуги по уходу за зелеными насаждениями Корабельного района.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.
Тендер опубликовали в понедельник, 17 января. Его стоимость составила 17 миллионов 811 тысяч 869 гривен. Конечный срок подачи предложений назначен через месяц, 17 февраля.
Победитель тендера будет ухаживать за состоянием 56 объектов Корабельного района. Среди них — скверы «Солдатский», «Водолей», площадки и зеленые зоны у школ, дендропарк «Дружба» и другие.
Подрядчик обязуется осуществлять санитарную обрезку деревьев, полив, обрезку деревьев и кустов. Предприниматель будет высаживать цветы, убирать несанкционированные свалки на территории зеленых зон, обслуживать фонтаны, детские площадки и остановки общественного транспорта и выполнять другие работы.
Напомним, ранее КП «Николаевские парки» объявило аналогичный тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.
КП «Николаевские парки» планирует потратить 17 миллионов 811 тысяч гривен на услуги по уходу за зелеными насаждениями Корабельного района.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.
Тендер опубликовали в понедельник, 17 января. Его стоимость составила 17 миллионов 811 тысяч 869 гривен. Конечный срок подачи предложений назначен через месяц, 17 февраля.
Победитель тендера будет ухаживать за состоянием 56 объектов Корабельного района. Среди них — скверы «Солдатский», «Водолей», площадки и зеленые зоны у школ, дендропарк «Дружба» и другие.
Подрядчик обязуется осуществлять санитарную обрезку деревьев, полив, обрезку деревьев и кустов. Предприниматель будет высаживать цветы, убирать несанкционированные свалки на территории зеленых зон, обслуживать фонтаны, детские площадки и остановки общественного транспорта и выполнять другие работы.
Напомним, ранее КП «Николаевские парки» объявило аналогичный тендер на услуги по уходу за парками и скверами в Заводском районе города.