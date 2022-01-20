Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут быть страшнее коронавируса.

Миллиардер также обратился к правительствам с призывом заранее выделять средства на борьбу со следующей пандемией, сообщает Financial Times.

Он считает, что в будущем, несмотря на высокую заразность COVID-штаммов Дельта и Омикрон, есть вероятность появления еще более серьезного патогена, вызывающего более высокий уровень смертности.

— Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка, — считает Билл Гейтс.

По его мнению, сейчас вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам возложена на филантропов и правительства богатых стран.

Развитие инноваций для подготовки к следующей пандемии ускорит работу над решением (в виде новых вакцин) проблем с существующими болезнями: от ВИЧ до туберкулеза и малярии.

Напомним, ранее Билл Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости COVID после волны «Омикрона».