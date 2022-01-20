В течение суток 19 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

При этом, как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 44 нарушения в Луганской области.