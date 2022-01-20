В течение суток 19 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
При этом, как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 44 нарушения в Луганской области.
В течение суток 19 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
При этом, как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 44 нарушения в Луганской области.