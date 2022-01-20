В Нидерландах музеи, театры и филармонии в знак протеста на один день стали парикмахерскими, салонами красоты и спортзалами.

Об этом сообщают Bloomberg и Euronews.

На днях власти страны разрешили возобновить работу последним с ограничением на количество клиентов, но оставили закрытыми музеи, театры, бары и кафе из-за распространения коронавируса.

Десятки учреждений культуры и организаций посчитали ограничения несправедливыми, развернув уникальную акцию протеста. К ней присоединились музей Ван Гога, музей Франса Халса, концертный зал Консертгебау и многие другие.

Напомним, что в Нидерландах ослабляют карантинные ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса.