Начиная с этого месяца в Испании вводятся субсидии на жилье молодым людям с низким доходом, чтобы стимулировать их съехать от родителей.

Об этом сообщает Reuters.

Испанцы с годовым доходом ниже 24 тысяч 318 евро теперь могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 250 евро. После подачи заявления выплаты гарантированы в течение двух лет. Власти назвали такое решение «важным шагом на пути к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».

В Испании все больше молодых людей живут со своими родителями, поскольку не могут позволить себе арендную плату. По официальным данным, с родителями живут до 55% людей в возрасте от 25 до 29 лет, и это один из самых высоких показателей в Европе. При этом 29% испанцев моложе 25 лет имеют статус безработных.

Эксперты по недвижимости критикуют решение правительства. Они уверены, что это спровоцирует рост цен на небольшие квартиры. На сегодня в Испании для аренды квартиры необходимо в среднем зарабатывать 1 тысячу 935 евро. Средняя зарплата молодых испанцев — в районе 970 евро в месяц.

Напомним, чтобы остановить депопуляцию и старение населения, хорватское правительство реализовало программу для репатриации. Каждому реэмигранту выплатят по 26 тысяч евро на финансирование бизнеса.