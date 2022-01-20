Украинский боксер Александр Усик навестил николаевского тренера Сергея Корчинского, чтобы поздравить наставника с днем рождения.

Видео опубликовали на Instagram-странице центра нейрореабилитации «Nodus», где Сергей Корчинский восстанавливается после травмы.

Как указано в публикации, Александр Усик проходил подготовку вместе с николаевским боксером. Чемпион вместе с командой тренеров и спортсменов пришел к Сергею Корчинскому во вторник, 18 января.

— И хотя сейчас Сергей продолжает свой поединок с очень коварным врагом, демонстрируя и пример непоколебимой воли, и непобедимую жажду полноценной жизни, мы все упорно верим, что этот поединок будет за ним! Ну и куда без традиций? Теперь славная чемпионская подпись Александра украшает такую же чемпионскую перчатку Сергея, — написал директор центра Александр Кулик.

Напомним, по результатам последнего заседания суда по делу о нападении на Сергея Корчинского в Николаеве обвиняемому Карену Саркисяну продлили меру пресечения в виде личного обязательства.