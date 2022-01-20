Таиланд с 1 февраля упростит въезд. В стране планируют снова запустить для вакцинированных туристов программу Test & Go. Ее приостановили месяц назад из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

Об этом пишет Bangkok Post.

С 1 февраля, при въезде в Таиланд по программе нужно будет сделать тест на ковид, и через пять дней – еще один.

При этом путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в Таиланде и оплатить заранее два ПЦР-теста. Кроме того, нужно будет указать свое место пребывание, чтобы можно было убедиться в соблюдении правил.

Напомним, Офис премьер-министра Великобритании разрабатывает планы по отмене всех коронавирусных ограничений в Англии уже в марте.