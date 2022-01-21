Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова начала мониторинг учебных заведений относительно состояния реализации реформы школьного питания.

Об этом она сообщила в Telegram.

— Обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного, здорового и достаточного питания. Воспитание у ребенка полезных пищевых привычек формируется прежде всего благодаря семье. Однако нельзя игнорировать влияние школьной среды на пищевые предпочтения учащихся. Ведь из-за того, что большинство своего времени дети проводят в учебных заведениях, один или более приемов пищи приходятся именно на время обучения. Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями, — отметила Людмила Денисова.

По ее словам, «именно поэтому реализация реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие».

— Указанная реформа предусматривает, в частности, усовершенствование школьного меню: ограничение количества соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, при этом увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, — напомнила Людмила Денисова. — Поэтому поддерживаю инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах. Ведь это – залог здоровья молодого поколения, — заявила уполномоченный.

Людмила Денисова отмечает, «что одной из главных задач этой реформы является формирование полезных пищевых привычек у детей и устранение устаревших подходов к приготовлению и подаче блюд. Также важно преодолеть устоявшиеся стереотипы относительно вкуса, видов и качества продуктов в школьной столовой».

— Вместе с тем разнообразие блюд в школьном меню должно осуществляться со строгим соблюдением закрепленных законодательством требований. При этом обращаю особое внимание на необходимость соблюдения правил и норм безопасности питания, — отметила Людмила Денисова.

По ее словам, в последнее время в СМИ все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание. Кроме того, по информации СМИ, «некоторые из родителей остаются недовольными блюдами, которыми питаются их дети».

— В целях проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточное питание, а также состояния реализации реформы школьного питания мною начат мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга будет сообщено, — заявила Людмила Денисова.

Напомним, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в ответ на критику обновленного школьного меню вместе с командой прописал дальнейшие действия.