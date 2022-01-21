Instagram ввел функцию платных подписок на блогеров, что позволит им получать ежемесячный доход.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

— Верим в то, что создатели контента могут зарабатывать на жизнь с помощью наших платформ, и создали набор инструментов, позволяющих им получать поддержку от своей аудитории, сотрудничать с брендами и зарабатывать деньги на рекламе или получать бонусы напрямую от Instagram и Facebook, — говорится в сообщении.

Платные подписки в Instagram вводятся после того, как в 2020 году аналогичную функцию запустили для блогеров Facebook.

Подписчики, которые приобретут платную подписку на блогера, смогут получать эксклюзивный платный контент. Среди контента, который можно будет создавать отдельно для спонсоров - сториз и лайвы.

Напомним, ранее Instagram на фоне масштабных сбоев внедрил несколько важных нововведений.