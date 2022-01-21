Израиль с 27 января отменяет карантин в детских садах и школах. Все дети будут делать два домашних теста на коронавирус в неделю.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Новая схема будет применяться к учащимся всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах.

— Все израильские дети до 18 лет будут проходить тестирование дома, перед уходом на занятия, два раза в неделю — в воскресенье и в среду утром. Если ребёнок инфицирован, он останется дома до выздоровления. Таким образом, два раза в неделю все израильские дети будут проходить проверку, а занятия будут проходить в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, новое правительство Чехии отклонило указ предыдущего правительства. Он обязывал пожилых людей и людей отдельных профессий делать прививки от коронавируса.