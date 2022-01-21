В Японии Министерство здравоохранения в пятницу, 21 января, одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Kyodo.

Детей начнут вакцинировать уже в марте 2022 года. Право на получение вакцины будут иметь около восьми миллионов детей.

Отмечается, что доза вакцины в этой возрастной группе будет составлять одну треть от дозы для взрослых. Активные ингредиенты в них одинаковые, однако детей будут прививать специально разработанным для этого препаратом.

В настоящее время в Японии вакцина от коронавируса доступна только гражданам в возрасте 12 лет и старше.

Ранее группа экспертов Министерства здравоохранения Японии пришла к выводу, что вакцину от болезни COVID-19 от Moderna Inc (MRNA.O) можно использовать для бустерных прививок лиц старше 18 лет.