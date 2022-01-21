В четверг, 20 января, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано пять нарушений на Донбассе, четыре раза оккупанты открывали огонь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки — из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки — из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Напомним, аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.
В четверг, 20 января, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано пять нарушений на Донбассе, четыре раза оккупанты открывали огонь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки — из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки — из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Напомним, аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.