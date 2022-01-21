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Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) магнитудой 3,3.
По классификации оно относится к ощутимым, пишет TheБабель.
Землетрясение зарегистрировали сегодня утром в 06:17 по киевскому времени. Его эпицентр находился на глубине 5 км между селом Веселый Кут и Покровским районом города. Люди в зданиях и на улице могли чувствовать толчки и наблюдать колебания легких предметов.
В центре напомнили, что наиболее мощные землетрясения в Днепропетровской области фиксировали 29 июля 2017 года (4,1) и 23 июня 2013 (4,5).
Напомним, в декабре 2021 года в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) магнитудой 3,3.
По классификации оно относится к ощутимым, пишет TheБабель.
Землетрясение зарегистрировали сегодня утром в 06:17 по киевскому времени. Его эпицентр находился на глубине 5 км между селом Веселый Кут и Покровским районом города. Люди в зданиях и на улице могли чувствовать толчки и наблюдать колебания легких предметов.
В центре напомнили, что наиболее мощные землетрясения в Днепропетровской области фиксировали 29 июля 2017 года (4,1) и 23 июня 2013 (4,5).
Напомним, в декабре 2021 года в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.