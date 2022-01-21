Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в феврале в стране будут отменены большинство ограничений, которые ввели в связи с распространением коронавируса COVID-19.

С 2 февраля для вакцинированных граждан откроются стадионы и другие спортивные арены, а на открытом воздухе не будет необходимости носить маски, пишет Politico.

Также с 16 февраля вновь будет разрешена еда и напитки на стадионах, в кинотеатрах и в транспорте. Также для вакцинированных будут доступны бары. Разрешат также открыть свои двери ночным клубам.

В то же время, с понедельника, 24 января, больше нельзя будет использовать тест на коронавирус для посещения общественных мест. Они будут доступны только для вакцинированных.

В последние недели во Франции регулярно фиксируются высокие показатели по заболеваемости коронавирусом. В частности, за последние сутки заболели 425 183 человек. Такие высокие показатели связывают с распространением штамма Омикрон.

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Напомним, Израиль с 27 января отменяет карантин в детских садах и школах. Все дети будут делать два домашних теста на коронавирус в неделю.