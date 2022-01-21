Космический телескоп Hubble обнаружил в центре карликовой галактики Henize 2-10 черную дыру, которая не препятствует образованию звезд, а наоборот — помогает им в этом.

Новое открытие команды космического телескопа Hubble NASA/ESA ставит под сомнение устоявшееся представление о черных дырах как о монстрах-разрушителях, пишет «Вокруг света. Украина».

Согласно новому открытию, черные дыры играют в звездообразовании менее злодейскую роль, чем принято считать. Черная дыра внутри Henize 2-10 вовсе не поглощает звезды. Она, как написали исследователи, «способствует бурному формированию новых звезд в галактике».

Эта карликовая галактика Henize 2-10 находится в 30 миллионах световых лет от нас, в южном созвездии Пиксид. Она содержит лишь одну десятую от количества звезд Млечного Пути. В центре галактики находится большая черная дыра.

Henize 2-10 проливает новый свет на образование и поведение крупных черных дыр в маленьких галактиках. Споры на эту тему ведутся в сообществе астрономов долгие годы.

По словам Эми Рейнс, ведущего исследователя команды Hubble , она всегда знала: в карликовой галактике Henize 2-10 происходит что-то необычное. И теперь телескоп предоставил очень четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры.

Эта связь заключается в истечении газа, протянувшемся через пространство, как пуповина, к «яркой звездной детской». В этом регионе уже был плотный газовый кокон, когда прибыл низкоскоростной поток. Спектроскопия Hubble показывает, что поток двигался со скоростью около 1,6 млн километров в час. Он врезался в плотный газ, как садовый шланг, ударяясь о кучу грязи, и растекаясь. Путь распространения потока усеивают новорожденные звездные скопления.

Это эффект противоположный тому, который наблюдается в более крупных галактиках, рассказали астрономы НАСА. Там материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями. Он образует пылающие струи плазмы, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света.

Газовые облака, попавшиеся на пути джетов, будут сильно нагреты до предела их способности охлаждаться и образовывать звезды. Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким истечением газ был сжат ровно настолько, чтобы вызвать новое звездообразование, добавили они.

Henize 2-10 находится достаточно близко, чтобы Hubble смог очень получить детальное изображения и спектроскопические свидетельства истечения черной дыры. Дополнительным сюрпризом было то, что вместо подавления звездообразования она вызвала рождение новых звезд, резюмировал Закари Шутте, ведущий автор нового исследования.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в космос телескоп James Webb, который должен заменить Hubble. Он — самый дорогой и самый большой телескоп в истории.