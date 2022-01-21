По данным экспертов, 2021 год принадлежит к семи теплым годам в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году была примерно на 1,11 градуса за Цельсием выше доиндустриального (1850-1900) уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную Метеорологическую организацию (WMO).

Семь лет с 2015 года были самыми теплыми в истории наблюдений. При этом 2016, 2019 и 2020 года относятся к тройке самых теплых. С 1980-х годов каждое следующее десятилетие было теплее предыдущего. В будущем ожидается сохранность такой тенденции.

— 2021 год запомнится рекордной температурой почти 50 градусов в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными дождями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых районах Африки и Южной Америки. Последствия изменения климата и связанные с погодой опасности оказали разрушительное воздействие на жизнь людей на каждом континенте, — сказал Генеральный секретарь WMO, профессор Петтери Таалас.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.