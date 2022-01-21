В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины, в Николаеве в том числе, можно получить бустерную дозу.
Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
Напомним, что за сутки 20 января в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.
В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины, в Николаеве в том числе, можно получить бустерную дозу.
Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
Напомним, что за сутки 20 января в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.