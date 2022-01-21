В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины, в Николаеве в том числе, можно получить бустерную дозу.

Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:

Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00

Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00

Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00

Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья

Винница – ежедневно 09:00 до 14:00

Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00

Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням

Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00

Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00

Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00

Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00

Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00

Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья

Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00

Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00

Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00

Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00

Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья

Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.

Напомним, что за сутки 20 января в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.