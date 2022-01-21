Массивное ледяное образование в Западной Антарктиде, прозванное «Ледником судного дня», тает изо дня в день, высвобождая достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря как минимум на несколько десятков сантиметров.

Об этом пишет Axios.

Такие исследователи, как Дэвид Холланд, специалист по атмосфере из Нью-Йоркского университета, пытаются понять, что происходит вблизи линии заземления ледника. Это место, где ледник встречается с морским дном или где плавучий лед встречается с материковым льдом.

Топография морского дна Западной Антарктиды такова, что, если шельфовый ледник значительно растает или разрушится, теплая вода сможет течь вглубь суши, растапливая наземные льды.

Это откроет путь для того, чтобы огромное количество внутреннего льда, который сдерживает ледник, быстрее сползало в море. Это повысит уровень воды с потенциально катастрофическими последствиями для прибрежных городов по всему миру. Талая вода «Ледника судного дня» уже составляет около 4% глобального годового повышения уровня моря.

— Некоторые исследования показали, что большая часть Западной Антарктиды, возможно, уже находится на пути неудержимого таяния, но конкретные сроки неясны, — сообщает Axios.

Ученым остается наблюдать, чем и планируют заняться специалисты из Голландии, использовав метод бурения с горячей водой, чтобы просверлить шельфовый ледник и наблюдать за таянием под ним.

Ученые также будут использовать небольшие беспилотные подводные лодки для снятия показаний подо льдом, чтобы узнать больше о температуре воды, солености и океанских течениях в районах, которые имеют решающее значение для стабилизации ледника. Если температура океана прямо под шельфовым ледником выше точки замерзания, шельфовый ледник растает снизу.

Сообщается, что научное общество уже предупреждало, что части этого ледника могут обрушиться всего за пять лет, что ускорит движение внутренних льдов к морю и в конечном итоге приведет к повышению уровня моря на 50-60 сантиметров.

Напомним, в середине января сообщалось, что полярники украинской антарктической станции «Академик Вернадский» до сих пор откапывают здания, которые засыпало трехметровым слоем снега.