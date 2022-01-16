Полярники украинской антарктичесой станции «Академик Вернадский» до сих пор откапывают здания, которые засыпало трехметровым слоем снега.
Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Как сообщалось, снегопады произошли еще в конце декабря. 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции «Академик Вернадский» была самой большой за 20 лет — 3 метра. С начала 2022 года снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.
На сегодня уже почти откопаны жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.
Ранее сообщалось, что возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез появилось первое в этом году пополнение в семьях пингвинов.
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Полярники украинской антарктичесой станции «Академик Вернадский» до сих пор откапывают здания, которые засыпало трехметровым слоем снега.
Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Как сообщалось, снегопады произошли еще в конце декабря. 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции «Академик Вернадский» была самой большой за 20 лет — 3 метра. С начала 2022 года снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.
На сегодня уже почти откопаны жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.
Ранее сообщалось, что возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез появилось первое в этом году пополнение в семьях пингвинов.