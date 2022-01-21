Кабинет министров ликвидировал областные территориальные управления Государственной службы по вопросам труда, в том числе и николаевское. Вместо них создаются новые межрегиональные органы, юрисдикция которых будет распространяться на территорию нескольких областей.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 12 января 2022 года № 14.
Документом предусматривается ликвидация областных территориальных управлений и создание новых межрегиональных территориальных органов Гоструда:
В Министерстве экономики отметили, что реорганизация позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для повышения эффективности работы органа в целом.
— Решение правительства позволит повысить эффективность работы службы и ее прозрачность. В частности, больше ресурсов будет сосредоточено на осуществлении непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных задач, — отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.
Он напомнил, что сейчас в одном территориальном управлении уже объединены Киев и Киевская область, а также Луганская и Донецкая области.
Напомним, что осенью 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратила свою работу. Вместо нее создали Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
Кабинет министров ликвидировал областные территориальные управления Государственной службы по вопросам труда, в том числе и николаевское. Вместо них создаются новые межрегиональные органы, юрисдикция которых будет распространяться на территорию нескольких областей.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 12 января 2022 года № 14.
Документом предусматривается ликвидация областных территориальных управлений и создание новых межрегиональных территориальных органов Гоструда:
В Министерстве экономики отметили, что реорганизация позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для повышения эффективности работы органа в целом.
— Решение правительства позволит повысить эффективность работы службы и ее прозрачность. В частности, больше ресурсов будет сосредоточено на осуществлении непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных задач, — отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.
Он напомнил, что сейчас в одном территориальном управлении уже объединены Киев и Киевская область, а также Луганская и Донецкая области.
Напомним, что осенью 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратила свою работу. Вместо нее создали Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).