Кабинет министров ликвидировал областные территориальные управления Государственной службы по вопросам труда, в том числе и николаевское. Вместо них создаются новые межрегиональные органы, юрисдикция которых будет распространяться на территорию нескольких областей.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 12 января 2022 года № 14.

Документом предусматривается ликвидация областных территориальных управлений и создание новых межрегиональных территориальных органов Гоструда:

Южное межрегиональное управление, в которое и войдет Николаевская, а также Одесская и Херсонская области).

Западное межрегиональное управление Гоструда (Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская области);

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда (Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области);

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда (Житомирская, Хмельницкая, Винницкая области);

Центральное межрегиональное управление Гоструда (Черниговская, Киевская, Черкасская области, г. Киев);

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Сумская, Полтавская, Харьковская области);

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда (Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области).

В Министерстве экономики отметили, что реорганизация позволит оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для повышения эффективности работы органа в целом.

— Решение правительства позволит повысить эффективность работы службы и ее прозрачность. В частности, больше ресурсов будет сосредоточено на осуществлении непосредственных функций Гоструда с концентрированием инспекторского состава в зависимости от оперативных задач, — отметил замминистра экономики Игорь Дядюра.

Он напомнил, что сейчас в одном территориальном управлении уже объединены Киев и Киевская область, а также Луганская и Донецкая области.

Напомним, что осенью 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратила свою работу. Вместо нее создали Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).