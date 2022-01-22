В Украине сейчас имеются в наличии 11,5 млн доз вакцины от COVID-19, еще свыше 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

— На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 миллионов доз Pfizer законтрактовано на поставку. Также 6,5 миллионов доз вакцины Coronavac, и 10 миллионов доз по механизму COVAX, — сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки от COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как против гриппа, — накануне эпидемического сезона ОРВИ.

— Самые большие волны: октябрь — ноябрь и конец января — начало февраля или середина февраля — март. Поэтому вакцинироваться от коронавируса, вероятно, как и от гриппа — август, сентябрь, октябрь. Есть защита и потом вакцинируемся снова, — рассказал глава Минздрава.

Ранее США передали Украине почти 1 миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса.