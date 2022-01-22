Правоохранители разыскали пожилого мужчину, который накануне ушел из больницы в Снигиревке и пропал без вести.

Об этом сообщает отдел коммуникации Баштанского районного отделения полиции.

О пропаже пенсионера днем 20 января доложила его племянница. На поиски мужчины, который к тому же страдает расстройствами памяти, был ориентирован личный состав местного отделения полиции. Вечером того же дня правоохранители разыскали гражданина за городом. Он шел по железнодорожному пути на Кепинском мосту.

Мужчину забрали в отделение полиции, отогрели горячим чаем и передали родственникам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, правоохранители Николаева продолжают поиски без вести пропавшего студента николаевского вуза Дмитрия Шаламая 2003 года рождения, который пропал еще в июне прошлого года.