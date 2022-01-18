Правоохранители Николаева продолжают поиски без вести пропавшего студента николаевского вуза Дмитрия Шаламая (2003 года рождения), который пропал еще в июне прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Николаевской области.

Отмечается, что 8 июня около 9:30 парень вышел из общежития по улице Крылова для сдачи экзаменов, но, как оказалось, в университете так и не появился. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Может находиться на территории Винницкой или Херсонской областей.

Приметы: рост – 180-185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с черным капюшоном, белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак и сумка.

Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 063-307-02-94, 093-429-58-72, 102, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Николаевской области разыскивает 48-летнюю женщину, которая ушла из дома в декабре и пропала.