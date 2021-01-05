Полиция Николаевской области разыскивает 48-летнюю женщину, которая ушла из дома в декабре и пропала.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Отмечается, что 22 декабря Бабич Оксана Юсуповна покинула место своего проживания в селе Новолекарское Домановского района и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы рыжие.
Была одета в пальто белого цвета, розовую шапку и синие джинсы.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Доманевское отделение полиции по телефонам (05152) 9-14-32 или 102.
Напомним, ранее в Николаеве пропал 26-летний парень, который ушел из дома после ссоры с матерью.
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Полиция Николаевской области разыскивает 48-летнюю женщину, которая ушла из дома в декабре и пропала.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Отмечается, что 22 декабря Бабич Оксана Юсуповна покинула место своего проживания в селе Новолекарское Домановского района и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы рыжие.
Была одета в пальто белого цвета, розовую шапку и синие джинсы.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Доманевское отделение полиции по телефонам (05152) 9-14-32 или 102.
Напомним, ранее в Николаеве пропал 26-летний парень, который ушел из дома после ссоры с матерью.