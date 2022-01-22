По состоянию на 22 января в Николаевской области выявлено 283 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 118 259 (+283) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 69 920 (+152);

Первомайск — 6971 (+26);

Южноукраинск — 3792 (+13);

Вознесенск — 2664 (+1);

Очаков — 1947 (+21).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание установлено у 3050 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 140, всего — 112 624. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3373, за сутки — 5.

Напомним, по состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.