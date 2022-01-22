По состоянию на 22 января в Николаевской области выявлено 283 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 118 259 (+283) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 3050 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 140, всего — 112 624. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3373, за сутки — 5.
Напомним, по состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.
По состоянию на 22 января в Николаевской области выявлено 283 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 118 259 (+283) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 3050 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 140, всего — 112 624. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3373, за сутки — 5.
Напомним, по состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.